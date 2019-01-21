5 января в Оренбурге, в одном из торгово-развлекательных центров города, двое парней напали на сверстника. Применив насилие, они отобрали у 15-летнего подростка шапку и 1 тысячу рублей.

По факту грабежа Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Личности предполагаемых преступников установлены. Ими оказались ранее не судимые подростки 14 и 15 лет. Им предъявлено обвинение, свою вину они признали.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Молодым людям грозит реальный срок заключения.