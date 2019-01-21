Проруби для крещенских купаний были подготовлены на реке Сакмара в районе автомобильного моста по пр. Бр. Коростелевых, на озере Коровье в пос. им. Куйбышева и на р. Урал (в районе пешеходного моста).

Для горожан были созданы максимально безопасные и комфортные условия. Все купели оборудовали подходами, ограждением под водой, лестницами для спуска и подъема, освещением и местами для переодевания. Рядом с каждой купелью находились раздевалки, теплые палатки, были предусмотрены парковочные места для оренбуржцев, приехавших на личных автомобилях.

Соблюдение мер безопасности и общественного порядка в местах купания и спусков к проруби обеспечивали сотрудники полиции, работники городской спасательной станции и администрации города Оренбурга, было организовано дежурство постов ГИБДД и бригад скорой медицинской помощи.

По информации МБУ «Гражданская защита населения», происшествий и несчастных случаев во время крещенских купаний не зарегистрировано.