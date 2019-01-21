В 2019 году Закон о контрактной системе претерпит ряд изменений. Так, в конце декабря 2018 года Президент Российской Федерации подписал ряд законопроектов, которые призваны внести в него свои коррективы.

Прежде всего, 512-ФЗ (1), который вступил в силу 7 января 2019 года, устанавливает единые требования к оформлению заключения при проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Кроме того, устанавливается ответственность уполномоченного представителя экспертной организации за предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения.

Немаловажные изменения в систему госзакупок привнесёт и Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (2), который вступит в силу 01 июля 2019 года.

Так, правки, внесённые в Федеральный закон, предусматривают:

подробные правила уменьшения обеспечения при частичном исполнении контракта;

возможность изменения цены контракта в связи с увеличением НДС;

дополнительное основание для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления закупки на оказание услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность, бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и ряда других документов;

обязанность исполнителя предоставить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию.

Кроме того, с 28 марта 2019 года с силу вступает Федеральный закон от 27.12.2018 № 518-ФЗ. Он уточняет содержание актов Президента РФ и Правительства РФ о закупках у единственного поставщика по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Внесенные изменения будут включать больше сведений о контрактах с единственным поставщиком. В частности, в эти акты будет необходимо включить информацию о предельном сроке, на который заключается контракт, о возможности привлечь субподрядчиков, а также о требовании к объему исполнения контракта, который должен быть исполнен подрядчиком самостоятельно. Причём порядок подготовки таких актов и перечень прилагаемых к ним документов будут определяться Президентом Российской Федерации.

(1) Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(2) За исключением пунктов 3, 4, 6 — 9, 12 статьи 1, вступивших в силу со дня официального опубликования 27.12.2018 года