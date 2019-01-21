Орган местного самоуправления проводил открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для последующей организации автостоянки, сообщает Оренбургское УФАС России.

Согласно извещению, для участия в аукционе необходимо представить в том числе копию документа, удостоверяющего личность.

Оренбургское УФАС России установило, что один из участников аукциона представил не полную копию паспорта, которая формально не может считаться документом, полностью воспроизводящим информацию подлинника.

Однако аукционной комиссией это обстоятельство не принято во внимание и все заявители оказались допущены к участию в аукционе. Администрации Новотроицка предписано пересмотреть заявки участников с учетом выявленного нарушения и вновь определить победителя.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.