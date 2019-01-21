18 января в селе Нежинка Оренбургского района произошел переполох. Двое неизвестных не белом автомобиле марки BMW предлагали маленьким детям прокатиться вместе с ними.

Об этом стало известно от двух семилетних мальчиков, которые рассказали своим родителям о странных людях на иномарке, которые предлагали им покататься.

Встревоженные родители рассказали о случившемся главе села, который впоследствии обратился в полицию. Информацию обеспокоенные родители разместили и в соцсетях, с целью предупреждения жителей села.

Прибыв на вызов, участковый уполномоченный полиции отдела полиции №6 МУ И МВД России «Оренбургское», вместе с родителями обнаружили эту иномарку, она застряла в сугробе на территории села.

Были установлены личности владельца авто и пассажира, ими оказались студенты — местные жители. Один из них совсем недавно стал обладателем этого BMW,

Молодой человек пояснил, что без каких-либо злых намерений, решил прокатить детей. Молодые люди признались, что не ожидали, что своими действиями могут встревожить родителей школьников.

— Студенты были опрошены, с ними проведена профилактическая беседа, — сообщил участковый уполномоченный пункта полиции №4 отдела полиции №6 МУ МВД России «Оренбургское» Алексей Филимонов.

После выяснения всех обстоятельств участковый помог освободить автомобиль из снежного плена, сообщили в региональном УМВД.