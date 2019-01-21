Кубанские поисковики из отряда «Кубанский плацдарм» разыскивают родственников и близких летчиков погибших в 45-м году при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае. Один из летчиков родом из Оренбургской области.

Самолет Пе-2 (Пе-2УТ) № 10/391 из состава 3 запасного авиационного полка потерпел крушение 14 февраля 1945 года в 2-х километрах от хутора Славянский сельского поселения Унароковское Мостовского района Краснодарского края (названия населенных пунктов – современные).

Поисковики, недавно посетившие место крушения, опросили местных жителей и нашли очевидцев той трагедии. По словам кубанцев, в то время было привычным наблюдать за тренировочными полетами самолетов, стартовавших с Армавирского аэродрома. Также очевидцы сообщили, что боевая машина стала падать на хутор им. Ворошилова (ныне – Славянский), но экипажу удалось увести самолет в сторону.

В архиве поисковики установили данные экипажа, один из которых родом из Саракташского района Оренбургской области. Стрелок-бомбардир младший лейтенант Александр Тимофеевич Афанасьев, 1925 года рождения, призывался Зианчурским РВК Чкаловской области (ныне – Республика Башкортостан). Проживал: Чкаловская область (ныне — Оренбургская область), Саракташский район, село Дмитриевка (по данным Орен.Ру, данная деревня находилась в 5 км от села Гавриловка Саракташского района). Мать – Афанасьева Анисья Ефремовна, проживала Чкаловская область, Зианчурский район, село Андреевка (Ныне Саракташский район Оренбургской области).

Второй член экипажа, летчик-инструктор младший лейтенант Владимир Иванович Сиголаев, 1921 года рождения из г. Омска, призывался Куйбышевским РВК. Проживал по адресу г. Омск, Железнодорожный переулок, 6. Там же проживала его мать (указанная в донесении о потерях как единственный родственник) – Сиголаева В.Ф..

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