Двое подростков предстанут перед судом за два преступления. По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемые выпили пива после чего отправились в село Тоцкое-2, где во дворах многоэтажных домов предприняли попытки угона двух автомобилей. Проникнув в один из них, они пытались завести его с помощью принесенного ключа зажигания. Затем пытались завести автомобиль, толкая его, откатили и затем бросили.

После первой неудачи подростки решили угнать другой автомобиль, стоящий неподалеку. Пытаясь завести его, они вбили отвертку в замок зажигания, однако двигатель не запустился. После второй неудачной попытки угона подростки спешно покинули место преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих несовершеннолетних направлено в суд для рассмотрения по существу. Они обвиняются в угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору и покушении на угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору