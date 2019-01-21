На улице Терешковой, недалеко от выезда на Нежинское шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате пострадал один из пассажиров.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo у здания № 148 А при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Audi, под управлением 40-летнего мужчины. После чего, Audi столкнулся с автомобилем

Затем водитель Audi допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем Daewoo Nexia, которым управляла 29-летняя жительница областного центра.

После столкновения автомобиль Volkswagen совершил наезд на ограждение стоянки, опора которой повредила припаркованный на стоянке Fiat Albea.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Volkswagen. Он с ушибленной раной головы госпитализирован в городскую больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.