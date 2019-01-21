Татарский этнос формировался как часть многовекторного евразийского этногенеза, являясь органической частью «цветущей сложности» народов от Оки до Оби, от низовьев Волги до Урала. В нашей предыдущей статье было отмечено, что татары-мишари сыграли важную роль в этногенезе Османской империи. В этой статье речь пойдет о субэтносе, который известен как Сибирские татары.

Окидывая единым взглядом всю многовековую этническую историю Сибирских татар, можно с полной уверенностью говорить о том, что речь идет об одном из исконных народов Сибири.

История этногенеза Сибирских татар

Согласно результатам исследований доктора исторических наук Г.Л. Файзрахманова этногенез Сибирских татар складывался из наслоения различных ритмов. Исходно основное ядро сибирских татар составляли автохтонные тюркские племена, жившие в Западной Сибири еще до нашей эры в составе носителей полиэтничной саргатской археологической культуры, просуществовавшей почти во всей западносибирской лесостепи с VI — V вв. до н.э. — по IV — V вв. н.э. Одновременно, начиная примерно с IV в. до н.э по II в. н.э тюркский этногенез в Западной Сибири, попадает в ареал культуры и миграции тюркоязычпых хуннов. И, наконец, начиная с VI в. н.э. но XI в. н.э. западносибирская лесостепь оказывается в орбите влияния Великого Тюркского, Уйгурского, Кыргызского и Кимакского каганатов.

Этноним «Сибирские татары» появляется только с конца XIV в. обозначая ключевую точку этногенеза, когда различные племенные группы автохтонных тюрок и тюрок, пришедших в Западносибирскую лесостепь, трансформируются в единый субэтнос Татарского мира.

Учитывая все вышесказанное нельзя не согласиться с одним из первых историков Сибири Г.Ф. Миллером, который отмечал: «Главнейшим народом Сибири являются татары, которые живут в южных местностях по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, Томи, Енисею и лежащих между ними степях».

Колыбель человечества

В новейшее время историческая наука на основе археологических фактов позволяет с полным основанием говорить, что Западная Сибирь является территорией формирования древнейших культур человечества. Сегодня уже не вызывает сомнения, что по сибирским рекам и степям проходили древние и средневековые торговые пути, происходил многовековой диалог культур и цивилизаций. И, видимо, не случайно, многие европейские ученые считали таинственные просторы Сибири Великой Тартарией (Исмагил Шангареев: Тартария – прообраз Евразийского союза в XXI веке.

Особо хотелось бы отметить исследования фламандского картографа Абрахама Ортелий в 1570 году опубликовал атлас мира «Зрелище круга земного». В этом издании Тартария располагалась между Московией и Дальним Востоком.

Именно здесь, как считал французский путешественник Франц Тотт, располагалась колыбель человечества. В своих «Мемуарах о турках и тартарах» (1784 г.) он написал, что самые первые люди мигрировали из Тартарии на юг и на запад, заселив Китай, Тибет, Индию, а позднее и Европу.

Особый интерес представляют результаты экспедиции Ермака, о подлинной сути которой будет сказано ниже. Здесь же предваряя тему «покорения Сибири» следует отметить, что наряду с военными успехами этой экспедиции, которые были не обосновано преувеличены, казаки Ермака, по сути занимались археологическими изысканиями, а не завоеваниями. В «Сибирском вестнике» говорится об огромном количестве находок, сделанных на сибирских курганах казаками. «В основном, это были изделия и чугуна! Пластины с изображениями и письменами, фигурки, изображающие людей, зверей птиц, и т.п. Напомню, что в Европе чугун научились производить только в девятнадцатом веке».

Осмелюсь высказать предположение, что остаточным этносом некогда высокоразвитой цивилизации Сибири (возможно сердца Тартарии) были Тунгусы. Ссыльный декабрист и друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер называл тунгусов «аристократами Сибири», а первый енисейский губернатор Александр Петрович Степанов отмечал, что «их костюмы напоминают камзолы испанских грандов…».

В этой связи, важно отметить, что Сибирские татары стали единственным народом, который построил на обломках древних культур, свою государственность, сформировал неповторимый ареал самобытной культуры, выстроил духовные основы социальной жизни на основе религии ислама.

Сибирские татары – пассионарии Сибири

Сибирские татары в свете исследований Л.Н. Гумилева могут рассматриваться как носители потенциальной пассионарности тюрко-славянского этноса на территории Сибири. Многие исследователи могут увидеть в этом утверждении преувеличение. Но давайте обратимся к сути вопроса отстранившись от всех привычных стереотипов.

Пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилёва описывает исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами. Не это ли взаимодействие мы наблюдаем в случае с, так называемым, «покорением» Сибири?

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» — утверждал М.В. Ломоносов в ХVIII веке. И это не просто громкая фраза, но главный вектор развития России как самостоятельной цивилизации. Давайте попробуем взглянуть на начало тюрко-славянского этногенеза в Сибири как на развитие процесса формирования государства Российского, которое многое унаследовало от «золотоордыских порядков», и, прежде всего, тенденцию к расширению, к освоению новых ландшафтов.

Как это было?

«Что скажет история?» — спрашивал Бернард Шоу. И сам же отвечал на свой вопрос: «История, сэр, солжет, как всегда». В первую очередь это касается легенды о покорении Сибири Ермаком. Реальная экспедиция, реальные люди. Но! География и даты – вызывают много вопросов. Суть событий тех легендарных дней не раскрыта, а преподнесена как разбойничий набег на Сибирское ханство, которое удалось завоевать в течении с 1581 по 1585 гг. усилиями 840 лихих казаков.

Поход осуществлялся без ведома царских властей, и Карамзин назвал его участников «малочисленной шайкой бродяг». Подобные подвиги, уместные в русских народных сказках, в учебниках отечественной истории выглядят как грубая насмешка над здравым смыслом.

Известно, что вся это история о покорении Сибири сформировалось, в значительной степени, благодаря «Сибирскому вестнику» Г.И. Спасского. Однако не будем строго судить авторов легенды о покорении Сибири. Мотивы, которые ими руководили казались им благими, как, впрочем, все, что требует любая политика во имя торжества тех или иных идей.

Бесспорно, легендарный поход Ермака на территорию Сибирского ханства, положил начало русскому освоению Сибири. Однако это была экспедиция, военная составляющая, которой была лишь неизбежным фоном. Главным итогом этой экспедиции стали записки, содержащие описание быта и нравов народов Сибири, географии, растительности, и что особенно примечательно, описанию множества древних курганов, городов и крепостей, о происхождении которых сами сибирские татары уже ничего не помнили.

По законам экономики

Экспедиция Ярмака — это проект купцов Строгановых, которые отправили не одну подобную экспедицию в Западную Сибирь для скупки пушнины, а в 1574 г. получили царскую грамоту с правом строить крепости на Иртыше и владеть землями по Тоболу для обеспечения торгового пути в Бухару. Другое дело, что не все это у них получилось.

Ради справедливости надо сказать, что инициатива в развитии связей шла не только от Российского государства, но и от Сибирского ханства, которое в 1555 г., после падения Казанского ханства, стало соседом Российского государства и обратилось с просьбой о покровительстве в борьбе со среднеазиатскими правителями. Сибирь вступила в вассальную зависимость от Москвы и платила ей дань пушниной.

Природное богатство Сибири — пушнина — издавна привлекало к себе внимание. Уже в конце XV в. предприимчивые люди проникали за «каменный пояс» (Урал). С образованием Российского государства его правители и торговые люди увидели в Сибири возможность сказочного обогащения.

Присоединение Сибири к России происходило в первую очередь по законам экономики, межэтническая интеграция была потом. Регион сулящий сказочные возможности обогащения манил к себе не только купцов Строгоновых, но многие тысячи предприимчивых людей. Западная Сибирь – это российский Клондайк.

Профессор Принстонского университета Стивен Коткин писал:

«В 1747 году Акинфий Демидов получил разрешение царя на открытие шахт и плавку металлов на заводах в южно-сибирском регионе под названием Колывань-Воскресенск. К 1800 году промышленность Колывани выросла больше, чем в Англии, Голландии и нескольких европейских стран вместе взятых».

Социально-экономический потенциал этого гигантского региона России до сих пор до конца не раскрыт и требует активизации системы этногенез-ландшафт, в которой ключевую роль должны играть исконные народы Сибири и, в первую очередь, Сибирские татары.

В XXI веке, как никогда прежде, становится очевидным, что информационная открытость прошлого, залог построения будущего, в котором каждый народ, должен занять свое достойное место как носитель неповторимой культуры, традиций, языка.

Беспристрастная оценка исторической роли Сибирских татар в освоении Западной Сибири должна быть сегодня дана с позиций теории построения государства российского как «цветущей сложности» народов. Прежде всего, следует признать, что Сибирские татары один из татарских субэтносов, сыгравших ключевую роль в формировании Российской цивилизации, «могущество» который в последние пять веков «прирастало Сибирью».

Сведения об авторе:

Исмагил Шангареев – культуролог, писатель-публицист, общественный деятель, Сопредседатель Совета по кино- видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии при «Ассамблее народов Евразии», Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР).