Уральская Сталь разработала новые премиальные марки стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) разработала и освоила технологию производства листового проката из новой высокопрочной свариваемой стали марки «WeldUS 690». В планах — освоение еще более высокопрочной износостойкой стали «HardUS» с выводом на рынок новой брендированной линейки.

Название нового бренда стали «WeldUS 690» отражает назначение металла и ее изготовителя, где weld – сварка, US – Уральская Сталь, 690 – минимальный предел текучести в МПа. Бренд «HardUS» объединяет стали с повышенной твердостью и износостойкостью. Премиальная продукция ориентирована на потребности машиностроителей в высокопрочном прокате. Новая сталь позволит повысить эксплуатационные характеристики техники, сократить вес конструкционных элементов более чем на 20% и снизить себестоимость их производства.

«Уральская Сталь очень своевременно выводит на рынок новые виды маржинальной продукции для машиностроения. Поскольку в этом секторе ожидается дальнейший рост на фоне восстановления легкового автопрома и высокого спроса на грузовое авто и спецтехнику в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Потребители обязательно оценят оптимальное соотношение цены и качества наших уникальных марок стали», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

При разработке новых марок стали новотроицкие металлурги учитывали накопленный многолетний опыт в производстве «высокопрочки», а также возможности мощного и уникального закалочного оборудования в листопрокатном цехе. Прототипом послужила сталь S690QL по EN 10025-6. Новая сталь WeldUS 690 сочетает высокую прочность, высочайшую ударную вязкость при температурах до –70°С, при этом не трескается при сгибании и хорошо сваривается. Также были учтены ужесточенные требования потребителей к плоскостности. Сталь WeldUS 690 производится в соответствии со стандартом организации СТО 13657842-57-2023. Опытно-промышленная партия была отгружена потребителю, получила положительные отзывы, в настоящее время выполняются первые коммерческие заказы.