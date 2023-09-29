17.1 C
Оренбург
30 сентября 2023 г.

Оренбургская область открывает новую страницу в исследовании природы

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

В сердце Оренбургской области заново пробуждается страсть к природным маршрутам и исследованиям. На недавнем заседании, проходившем в визит-центре заповедника «Оренбургский» в живописном Беляевском районе, активно обсуждалось, как популяризировать сокровища региона и разжечь интерес у молодого поколения.

Россия становится настоящей жемчужиной для природного туризма. Однако важный вопрос остаётся на повестке дня: как совместить жажду исследований с сохранностью природных территорий? В Оренбуржье знают ответ. Ведь именно здесь расположен государственный природный заповедник «Оренбургский», который стал отправной точкой для 336 уникальных территорий области. Их общая площадь увеличилась в 14 раз с момента создания первого объекта!

В регионе можно насладиться разнообразием мест для активного отдыха: от великолепных Светлинского биологического заказника до национального парка Бузулукский бор. Заказники, такие как «Карагай – Губерлинское ущелье» и «Губерлинские горы», предлагают захватывающие дух маршруты и возможности для скалолазания и велотуризма.

И как вишенка на торте, Оренбуржье выбрано в качестве «пилотного» региона для обновления пешеходных туристических маршрутов. Становитесь частью этого вдохновляющего движения!

Предыдущая новостьГерой дня: 20-летний курсант экстренно приземлился в кукурузном поле
Следующая новостьУральская Сталь разработала новые премиальные марки стали

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.