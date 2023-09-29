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30 сентября 2023 г.

Герой дня: 20-летний курсант экстренно приземлился в кукурузном поле

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Редакция Орен.Ру
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Молодой пилот в учебном полёте столкнулся с чрезвычайной ситуацией! Андрей Л., 20-летний студент Бугурусланского лётного училища, во время своего дебютного самостоятельного полёта встретился с неожиданной неисправностью: двигатель его британского одномоторного самолёта Diamond DA40 внезапно отказал.

Тем не менее, молодой пилот не утратил самообладания. Вспомнив уроки, полученные на занятиях, он уверенно приземлил машину прямо в кукурузное поле возле села Завьяловка в Оренбургской области. Каким-то чудесным образом, Андрей остался цел и невредим, в то время как самолёт получил лишь пару царапин и трещину на фонаре.

И вот интересный факт: перед этим испытанием небом, Андрей отметил свой 20-й день рождения. Теперь у него два повода для праздника – день рождения и успешная экстренная посадка!

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