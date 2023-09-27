17.1 C
Оренбург
30 сентября 2023 г.

Уральская Сталь продолжает зарыблять водоемы Оренбуржья

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) закупила и выпустила в Урал почти 19 тысяч молоди толстолобика. На приобретение мальков предприятие выделило почти 600 тыс. рублей.

Экологическую акцию зарыбления водоемов региона предприятие инициирует в пятый раз. Место ее проведения, вид рыбы и её оптимальное количество согласовано со специалистами Росрыболовства и Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

В очередной раз приоритетной породой выбран толстолобик. Именно эта рыба очищает места обитания от излишней растительности и помогает восстановить биобаланс крупнейшего водоёма Оренбургской области. Мальки выращены в Балаковском рыбном хозяйстве Саратовской области и адаптированы к климату Оренбуржья.

Уральская Сталь проводит систематические мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов в регионе. Впервые мероприятие было проведено пять лет назад, тогда металлурги выпустили в Ириклинское водохранилище 118 тысяч мальков. В 2019 году – 35 тысяч, в 2021-ом и прошлом году – по 18 тысяч.

Предыдущая новость«Шерифы» на дорогах: в Оренбуржье появятся маячки для снижения скорости
Следующая новостьГерой дня: 20-летний курсант экстренно приземлился в кукурузном поле

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.