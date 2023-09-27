Уральская Сталь продолжает зарыблять водоемы Оренбуржья

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) закупила и выпустила в Урал почти 19 тысяч молоди толстолобика. На приобретение мальков предприятие выделило почти 600 тыс. рублей.

Экологическую акцию зарыбления водоемов региона предприятие инициирует в пятый раз. Место ее проведения, вид рыбы и её оптимальное количество согласовано со специалистами Росрыболовства и Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

В очередной раз приоритетной породой выбран толстолобик. Именно эта рыба очищает места обитания от излишней растительности и помогает восстановить биобаланс крупнейшего водоёма Оренбургской области. Мальки выращены в Балаковском рыбном хозяйстве Саратовской области и адаптированы к климату Оренбуржья.

Уральская Сталь проводит систематические мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов в регионе. Впервые мероприятие было проведено пять лет назад, тогда металлурги выпустили в Ириклинское водохранилище 118 тысяч мальков. В 2019 году – 35 тысяч, в 2021-ом и прошлом году – по 18 тысяч.