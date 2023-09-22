«Шерифы» на дорогах: в Оренбуржье появятся маячки для снижения скорости

На дорогах Оренбургской области скоро появятся новые «шерифы», призванные снизить количество аварий. Речь идет о специальных мигающих маячках, напоминающих проблесковые огни автомобилей ДПС. Они будут установлены на столбах вдоль трассы.

Сначала такие устройства, получившие название «шериф-балки», появятся на трех опасных участках региональных дорог. В частности, на 50-м и 119-м км трассы Каменноозерное-Медногорск, на 133-м км дороги Ивановка-Сорочинск-Ташла и на 2-м и 9-м км подъезда к Оренбургу со стороны Казани.

Как показывает опыт, мерцание красно-синих огней заставляет водителей сбавлять скорость, принимая «шерифа» за стоящий на обочине экипаж ДПС. Это в целом снижает аварийность на опасных участках, особенно в темное время суток.

Установкой «шерифов» займется подрядчик, определенный по итогам тендера. Стоимость контракта составила более 730 тысяч рублей. Завершить работы необходимо до середины декабря текущего года.