Уральская Сталь и #ВСЕНАСПОРТ.рф в третий раз проведут Новотроицкий полумарафон

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) и проект #ВСЕНАСПОРТ.рф Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» подарят жителям и гостям города Новотроицкий полумарафон. Большой спортивный праздник в третий раз объединит сотни любителей спорта и здорового образа жизни.

Марафон пройдет в субботу, 7 октября, и зарядит всех участников энергией и позитивом, а зрителей и болельщиков — мотивацией к занятиям спортом. Благодаря Уральской Стали и проекту #ВСЕНАСПОРТ.рф участие в масштабном беговом форуме бесплатное. На старте организаторы обеспечат каждого легкоатлета футболку и номером с электронным чипом, а спортсмены, завершившие дистанцию получат медаль финишёра.

Праздник начнется в 8 утра у Ледового дворца «Победа» c выдачи экипировки и стартовых номеров участникам. В 10.00 состоится торжественное открытие мероприятия и общая разминка. В 10.30 самые младшие участники пробегут 50-метровку, затем 300 м — люди с особыми возможностями здоровья и, наконец, дети и подростки – 800, 500 и 300 метров. Для взрослых участников забега подготовлены дистанции в 21 км, 10 500 м, 5 250 м и 1 км.

СПРАВКА:

Организаторы «Новотроицкого полумарафона 2023» – Уральская Сталь, проект Фонда «Искусство, наука и спорт» #ВСЕНАСПОРТ.рф, который реализуется АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», а также комитет по физической культуре и спорту администрации Новотроицка.

АО «Уральская Сталь» – лидер поставок мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Готовится к запуску нового промышленного комплекса по изготовлению бесшовных горячекатаных труб. Официальный сайт

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» стремится к популяризации спорта и развитию спортивного потенциала в России, поддерживая мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и физической культуры. Цель проекта #ВСЕНАСПОРТрф – развитие массового любительского спорта для жителей малых городов, а также создание благоприятных условий для семейного активного времяпрепровождения.

АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» – организатор фестиваля воплощает цели и задачи #ВСЕНАСПОРТ.рф через разработку стратегии развития проекта, создание методических материалов, организацию и проведение массовых спортивных мероприятий, любительских соревнований, образовательных и информационных программ. О нас