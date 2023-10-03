Оренбург вручил награды своим лучшим педагогам

В преддверии праздника, посвященного дню педагога, областной филармонии Оренбурга стала ареной торжественного события. Там вручались награды лучшим учителям, педагогам дошкольного и дополнительного образования, а также ветеранам педагогического труда.

От всего сердца учителям пожелали удачи и благодарили за их непрерывный труд замминистра образования Нина Гордеева, заместители главы Оренбурга Алексей Кудинов и Лариса Бебешко, а также другие высокопоставленные гости.

«Вы – настоящие герои, которые дарят нашим детям знания и воспитывают истинных патриотов», – подчеркнул Алексей Кудинов.

Среди удостоенных особых наград оказались Лариса Ващенко, Наталья Казачкова, Анастасия Квашенникова, Светлана Новикова и Марина Фадеева. Их профессиональные достижения были отмечены высокими ведомственными и муниципальными премиями.

И чтобы эта ночь стала еще ярче и запоминающейся, для педагогов города была подготовлена специальная творческая программа от артистов филармонии.