В рамках I Молодежного международного научно-практического Летнего университета «Профилактическая и персонализированная медицина» президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEC) Умберто Солимене (Италия) и член Европейской ассоциации пациентов санаторно-курортных центров Наталья Чаурская в сопровождении министра здравоохранения области Галины Зольниковой посетили Оренбургский областной перинатальный центр.

Зарубежные коллеги ознакомились с работой родильного блока, детской реанимации, дистанционного консультативного центра. Они высоко оценили работу оренбургских врачей.

— Специалисты перинатального центра работают на высоком мировом уровне, — отметил Умберто Солимене. Он уточнил, что в Италии настолько высокий уровень медицинской помощи женщинам оказывается только в платных клиниках.

Гости из Италии также посетили Центр здоровья на базе Областной клинической больницы №2, санаторий «Дубовая роща», ознакомились с работой диализного центра в Оренбурге и Соль-Илецкого областного центра медицинской реабилитации.