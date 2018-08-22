«Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») продолжает плановый демонтаж водоразборных колонок на улицах города. С начала года их стало меньше на 21 единицу, а до конца декабря планируется демонтировать еще 5.

За последние семь лет ликвидировано 115 водоразборных колонок. Более 90 абонентов смогли подключиться к системе централизованного водоснабжения, для этого было построено 3,3 км водопроводных сетей.

«В настоящее время каждой уличной колонкой пользуются от 4 до 12 человек, при этом удаленность домов до ближайшей водопроводной сети может достигать 100 метров. Планомерная работа по сокращению общедоступных источников водоснабжения ведётся в целях сокращения потерь воды и эксплуатационных затрат на их обслуживание, а также для улучшения качества жизни населения», — отмечает директор по производству ООО «Оренбург Водоканал» Антон Палагин.

Решение о демонтаже водоразборных колонок принято и в связи с нецелесообразным использованием ресурса населением, которое тратит воду для полива садовых участков, а также для мытья автотранспорта. Кроме того, в зимнее время, чтобы предотвратить замерзание воды, жители зачастую вообще не отключают колонки. Все это наносит значительный материальный ущерб ресурсоснабжающему предприятию.

В настоящее время в Оренбурге пользуются водоразборными колонками ещё около 1300 потребителей. Чтобы подключить их к централизованному водоснабжению, оренбургскому водоканалу совместно с абонентами необходимо построить порядка 60 км новых сетей.