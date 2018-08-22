Оренбургские сельхозтоваропроизводители смогут позволить себе приобретение новой сельхозтехники со скидкой 25%. Это стало возможным после вступления в действие постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Распространяется оно на договоры, заключенные с 15 августа по 15 декабря 2018 года.

Данное решение было принято в связи с необходимостью мотивировать аграриев приобретать самоходную, прицепную, навесную, зерноочистительную, погрузочную сельхозтехнику отечественного производства, – комментирует и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин.

Так, если при ранее действовавшей скидке в размере 15 процентов трактор К-744Р1 производства АО «Петербургский тракторный завод» в комплектации «Стандарт» с двигателем мощностью 300 л.с. приобретался хозяйствами по цене 6598120 руб., то на сегодняшний день сельчане имеют возможность покупки этого же трактора (с новым обозначением К-730«Стандарт») при 25-ти процентной скидке по цене 5866970 руб.

Аналогичным образом осуществлено удешевление продукции, выпускаемой ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – зерноуборочный комбайн «Вектор-410», стоимость которого (без жатки) прежде составляла 5365849 руб., после 15 августа текущего года реализуется по цене 4734573 руб.

В том же соотношении (до 25%) увеличен размер скидки и на другие машины и оборудование, производимые как вышеназванными заводами, так и прочими предприятиями-изготовителями сельскохозяйственной техники, работающими в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации.

Только за 2018 год по программе субсидирования производителей сельскохозяйственной техники аграриями Оренбургской области уже приобретено 430 единиц техники на сумму 1 млрд 286 млн рублей. Сумма 15-процентной скидки составила 201,6 млн рублей. Теперь техника для сельхозтоваропроизводителей станет еще дешевле.