Юрий Берг: «Международные межрегиональные связи способствуют укреплению единого экономического пространства и росту благосостояния наших граждан»

22 августа, губернатор Оренбургской области находится с деловым визитом в Республике Узбекистан, где возглавляет делегацию региона, работающую на международном экономическом форуме «Делай бизнес в Ташкентской области».

В составе оренбургской делегации – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова, заместитель министра культуры и внешних связей – начальник управления международного сотрудничества Александр Калинин, представители деловых кругов и организаций социальной сферы.

В рамках бизнес-форума проходят презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Ташкентской области, преференциального режима для иностранных инвесторов, а также устанавливаются прямые контакты предпринимателей разных стран.

Губернатор Юрий Берг и хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов осмотрели выставку, организованную в рамках форума. Затем губернатор принял участие в церемонии открытия форума.

– Российская Федерация и Республика Узбекистан являются государствами–партнерами. Наша дружба берет начало в общей истории и продолжается благодаря тесным социально-экономическим, политическим и культурным связям. А встречи, подобные сегодняшней, делают эти связи ещё прочнее. В 2017 году товарооборот между нашими странами достиг 3,7 млрд долларов США. На долю Оренбургской области приходится 5,7% всего объема российской внешней торговли – 210 миллионов долларов. Доля Узбекистана во внешнеторговом обороте Оренбургской области составляет 6,7%. За первый квартал 2018 года объём взаимной торговли составил 44 миллиона долларов, что в три с половиной раза больше, чем два года назад, – отметил Юрий Берг в приветственном слове.

Губернатор подчеркнул, что Оренбуржье является перекрестком основных международных маршрутов движения товаров, услуг, трудовых ресурсов из Азии в Европу. Область стабильно развивается и является самодостаточным регионом со значительным запасом экономической прочности, высоким промышленным, аграрным, ресурсным потенциалом и сложившимися международными бизнес-связями.

– В Оренбургской области зарегистрировано 22 предприятия с участием узбекского капитала. При этом имеется значительный резерв для расширения торговли и производственно-хозяйственной кооперации. И его надо использовать к обоюдной выгоде! На территории области работают и развиваются производственные подразделения крупнейших российских компаний: «Роснефть», «Газпром», «Газпромнефть», «Металлоинвест», «Русснефть», «Уральская горно-металлургическая компания», «Русская медная компания», а также международных и транснациональных компаний – «Джон Дир», «Кремонини групп», «Бозал – Автофлекс», «Вилофосс». Есть новые перспективы в реализации проектов по созданию автотранспортных магистралей «Европа – Западный Китай» и «Меридиан». Над воплощением в жизнь этих инфраструктурных планов сейчас активно работают Российская Федерация и южный сосед Оренбургской области – Республика Казахстан, – сказал Юрий Берг.

Глава региона назвал наиболее перспективные направления развития кооперационных связей с организацией новых производств на территории Оренбургской области, такие как: строительство логистических центров хранения и сортировки грузов; селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, глубокая переработка зерна, овощей и фруктов; территории опережающего социально-экономического развития, где есть вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, а для инвесторов, экономических резидентов действуют специальные режимы благоприятствования.

– Уверен, что динамичное развитие международных межрегиональных отношений во всех сферах деятельности имеет долгосрочные перспективы и будет способствовать укреплению единого экономического пространства и благосостояния наших граждан. В ноябре в Оренбурге состоится Международный экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии». Будет развернута выставка совместных Евразийских проектов, организована работа многочисленных круглых столов, секций, тематических встреч. Приглашаю всех присутствующих принять участие в этом масштабном событии, – сказал Юрий Берг.

Сегодня делегация Оренбургской области примет участие в мероприятиях бизнес-форума, проводимых на его полях B2B встречах, официальных переговорах с руководством региональных и республиканских министерств и ведомств, а также посетит туристическую зону «Чарвак», расположенную на территории Ташкентской области

В плане зарубежной поездки губернатора Оренбургской области – официальная встреча Юрия Берга с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, на которой планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений, производственно-хозяйственной и научной кооперации.