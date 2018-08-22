В Оренбурге создана единая специализированная городская стоматологическая служба

Создание единой специализированной стоматологической службы областного центра произошло в результате объединения двух взрослых стоматологических поликлиник (по ул.Пушкинская, 39 и пр.Победы, 115), а также детской стоматологии (пр.Больничный, 12а). В целом, специалисты Городской стоматологической поликлиники г.Оренбурга принимают более 500 пациентов в смену.

22 августа, министр здравоохранения области Галина Зольникова ознакомилась с работой одного из филиалов Городской стоматологической поликлиники г.Оренбурга. Бывшая 1-я городская стоматологическая поликлиника теперь располагается по адресу ул.Гая, 13. Из арендуемого помещения по ул.Пушкинская, 39, которое нуждалось в ремонте и не соответствовало современным требованиям, коллектив переехал в двухэтажное здание, находящееся в безвозмездной собственности учреждения. Здесь проведен капитальный ремонт, приобретено оборудование, в том числе современные универсальные стоматологические установки, цифровое рентгеноборудование, два новейших автоклава для центрального стерилизационного отделения, медицинская мебель. Развернуты терапевтическое и ортопедическое отделения, хирургические кабинеты, кабинет имплантологии, рентгенкабинет, физиотерапевтический кабинет, центральное стерилизационное отделение. Создана открытая регистратура, уютные холлы, гардероб, комнаты для персонала. Соблюдены требования действующих нормативов, вопросы качества и безопасности предоставляемых услуг, создан современный интерьер. В каждую смену специалисты филиала готовы принять до 170 пациентов.

Как уточнила заместитель главного врача Городской стоматологической поликлиники Надежда Белова, приступив к работе в новых условиях в начале августа, специалисты уже оказали помощь 1100 оренбуржцам.

Министр ознакомилась с новыми условиями работы отделений и кабинетов филиала, пообщалась с коллективом сотрудников, ответила на вопросы пациентов. Галина Зольникова отметила, что организация единой городской стоматологической службы дает возможность расширить спектр услуг населению, повысить качество оказываемой помощи. Отказ от аренды позволит направлять дополнительные средства на развитие учреждения. Жители областного центра могут по своему усмотрению, независимо от места проживания, выбирать филиал поликлиники, лечащего врача.

Взрослым и детям предоставляется полный спектр стоматологических услуг. Работа ведется в две смены. Кроме того, в круглосуточном режиме работает кабинет экстренной стоматологической помощи (пр.Гагарина, 13а).