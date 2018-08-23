ДТП на Загородном шоссе: водитель и пассажир погибли

Утром, 23 августа, на подъезде к Загородному шоссе областного центра произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 19-летниq водитель и передний пассажир, еще трое пассажиров с различными травмами госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации установлено, что водитель KIA Rio не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Стоит отметить, что ранее в этом же месте произошло еще одно ДТП. Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. В результате этого ДТП никто не пострадал.