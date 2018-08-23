В Ташлинском районе 23 августа произошло смертельное ДТП. В 06:30 на дороге, ведущей к райцентру, перевернулся автомобиль «Лада Ларгус».

Водитель универсала, двигаясь из села Трудовое, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля

Водитель от полученных травм скончался, пассажир госпитализирован в районную больницу с сотрясением головного мозга.

В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по Ташлинскому району проводится проверка устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в региональном УМВД.