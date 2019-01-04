4 человека погибли от отравления угарным газом в Орске

4 января, около 2 часов дня, стало известно об отравлении угарным газом пяти человек, четверо из них погибли.

Следователи СК предварительно установили, что вечером 3 января женщина с детьми пришли проведать своего родственника. На следующий день тела погибших и своего брата обнаружил местный житель, вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Происшествие произошло в жилом доме по улице Батунская, где обнаружены тела 33-летней женщины, ее 10-летней дочери и 6-летнего сына, а также её 28-летнего родственника. С места происшествия в городскую больницу доставлен 53-летний хозяин дома. Мужчина находится в реанимационном отделении ГАУЗ «Городская больница №4» города Орска.

Сейчас на месте работает оперативная группа ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» совместно с психологом.

По факту гибели четверых человек следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что похожий случай произошел в Орске 1 января, в жилом доме погибли 7 человек, в том числе дети.