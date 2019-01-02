В поселке Москва на пожаре погибло семь человек

Утром в поселке Москва загорелся дом № 24 по ул. Салтыкова-Щедрина.

Площадь возгорания составила 20 кв.м. Огнем были повреждены перекрытия, кровля, отделка стен, мебель. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела семерых погибших. Среди них супруги 24 лет, несовершеннолетние дети 6,3 лет и 4,5 месяцев, мужчины и женщины 21 и 20 лет. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.

На место трагедии прибыли сотрудники всех экстренных служб. К месту трагедии сразу же после сообщения о случившемся выехал Губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

После осмотра места трагедии в администрации города Губернатор области Юрий Берг провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами муниципальных образований, служб МЧС, полиции, заместителей главы города, руководителей районов города Орска, сотрудников служб социальной помощи населению и др.

В Орске до 5 января введен режим ЧС.