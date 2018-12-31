Смертельный выезд на «встречку». В Оренбуржье погиб водитель из Татарстана

Накануне вечером, на 44-м километре автомобильной дороги Бугульма — Уральск, произошло смертельное ДТП, в котором погиб житель Татарстана.

По предварительной информации, 54-летний водитель «ВАЗ-2114», при выезде на «встречку», столкнулся с автомобилем «Lada Priora».

В результате ДТП водитель автомобиля «четырнадцатой» от полученных травм погиб. Водитель автомобиля «Приоры» с различными травмами госпитализирован.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены сотрудниками полиции в ходе проверки.