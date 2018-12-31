Губернатор Юрий Берг поздравил оренбуржцев с Новым 2019 годом

2019-й год запомнится крупными проектами и добрыми делами, которые объединили наших жителей, отметил Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2018 год запомнится крупными проектами, важными событиями и добрыми делами, которые объединили жителей нашей области.

Мы вместе с вами выбирали площадки для благоустройства и приводили в порядок дворы, парки и скверы в городах и селах.

Мы проводили масштабные акции. Встречали сотни гостей из десятков стран мира на международном молодежном форуме «Евразия», на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард», на главной деловой площадке — форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».

Уходящий год еще раз показал, что оренбуржцы – это люди с активной гражданской позицией, неравнодушные к чужой беде, всегда готовые прийти на помощь. В Год добровольца эти качества проявились с особой силой, и оренбургские волонтеры отмечены в числе лучших в стране.

Наступающий год объявлен Президентом России Годом театра. Наш регион имеет замечательные традиции, заложенные известными мастерами сцены и приумноженные талантливыми актерами, режиссерами, служителями театрального искусства. Мы гордимся нашими талантами!

2019 год – знаковый для всех оренбуржцев. Исполняется 85 лет Оренбургской области и 275 лет Оренбургской губернии. Спасибо всем жителям за вклад в развитие края, за профессиональное отношение к делу, за искреннюю любовь к родному дому, нашему Оренбуржью и нашей России.

Уверен, что в будущем году нас ждут новые открытия и важные события.

Дорогие земляки! Здоровья, счастья, благополучия, домашнего тепла и уюта в новом году! Пусть наступающий 2019 год принесет добро и радость в каждый дом, каждой оренбургской семье!

С праздником, родное Оренбуржье! С Новым, 2019 годом!

Губернатор Оренбургской области

Ю.А. Берг