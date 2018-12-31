31 декабря в 8:10 по местному времени, в Магнитогорске на улице Карла-Маркса, дом № 164, произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. По предварительной причине произошел взрыв бытового газа.

При взрыве обрушился целый подъезд, в котором насчитывается 48 квартир. На текущий момент известно о двух погибших.

К 9 часам утра из под завалов извлечены 3 человека, в том числе 1 ребенок (живой). Они направлены в медицинские учреждения на осмотр.

На месте происшествия организована работа 5 психологов ГУ МЧС России по Челябинской области. Всего для ликвидации привлечено: 209 человек, 62 ед. техники, в том числе от МЧС 68 человек, 19 ед. техники.