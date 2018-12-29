В новогоднюю ночь в Никольском кафедральном соборе пройдет архиерейское богослужение (12+). Начало богослужения — 31 декабря в 23.30.

Многие православные оренбуржцы предпочитают встретить новолетие с молитвой в храме. Митрополиту Вениамину сослужит собор городского духовенства.

1 января Церковь чтит память мученика Вонифатия. За помощью к этому святому традиционно обращаются страждущие от курения, пьянства, блуда и других страстей, а также созависимые – родные и близкие страждущих. Ходатайства святого Вонифатия в молитвах просят также и те, кто уже отвратился от порока и встал на путь трезвости.

У многих православных верующих сложилась добрая традиция давать в этот день обет – обещание Богу «не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, не склонять к тому других, не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных слов». Обет дается на молебне, который состоится в конце ночного богослужения. Обещание подкрепляется специальной грамотой.