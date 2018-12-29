В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года (с 24.00 до 06.00) МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» будет обеспечена работа с закреплением по 2 единицы техники на всех троллейбусных маршрутах (№ 2 «завод РТИ – ул. Маршала Жукова», № 4 «24 микрорайон – ул. Хабаровская», № 6 «ул. Волгоградская – Драм. театр», № 7 «24 микрорайон – ж/д вокзал», № 10 «ул. Рыбаковская – пос. Карачи», № 12 «ул. Мусы Джалиля – ул. Родимцева») и автобусных маршрутах № 20 («пр. Автоматики – 24 микрорайон») и № 21 («10 микрорайон — 24 микрорайон»).

Перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, рекомендовано обеспечить выход на линию не менее двух единиц пассажирского транспорта по каждому городскому маршруту.