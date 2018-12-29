Постановлением Правительства Оренбургской области в целях обеспечения пожарной безопасности в Оренбургской области в период новогодних и рождественских праздников с 27 декабря 2018 года по 10 января 2019 года на территории региона вводится особый противопожарный режим.
В период действия особого противопожарного режима в населенных пунктах, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах на территории Оренбургской области вводится запрет на:
- использование пиротехнической продукции на расстоянии ближе 50 метров от зданий, строений, мест массового скопления людей;
- использование пиротехнических изделий при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов «Небесные фонарики», принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри них при помощи открытого огня.