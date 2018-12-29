Постановлением Правительства Оренбургской области в целях обеспечения пожарной безопасности в Оренбургской области в период новогодних и рождественских праздников с 27 декабря 2018 года по 10 января 2019 года на территории региона вводится особый противопожарный режим.

В период действия особого противопожарного режима в населенных пунктах, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах на территории Оренбургской области вводится запрет на: