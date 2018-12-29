28 декабря, в Оренбурге состоялось заседание Регионального политического Совета Партии по вопросу кандидатуры на должность Главы города Бузулука.

В работе политсовета приняли участие Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного парламента Олег Димов, член Президиума Регионального политсовета, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, член Президиума Регионального политсовета Партии, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев, член Регионального политсовета Партии, член Совета Федерации Андрей Шевченко, первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, вице-спикер областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Трубников.

Основным вопросом в повестке заседания стала поддержка зарегистрированного кандидата на должность главы м.о. г. Бузулука Сергея Салмина члена Регионального политсовета Партии, депутата Законодательного Собрания области для избрания городским Советом депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области пятого созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решение о его поддержке принято единогласно.

Решение Регионального Политического совета Партии направлено в депутатское объединение Партии в городском Совете депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области пятого созыва.

В этот же день в Бузулуке прошел финальный день работы комиссии по отбору кандидатур на должность градоначальника. В следующий этап вышли четыре кандидата из семи, но среди них нет главы города Валерия Рогожкина.

Конкурс проходил в формате индивидуального собеседования с кандидатами. Каждый из них представил конкурсной комиссии свое видение перспективы развития муниципалитета на ближайшие пять лет и ответил на вопросы.

В итоге комиссия выбрала четверых кандидатов: это экс-глава Грачевского района Сергей Аверкиев, первый заместитель главы Бугуруслана Игорь Кабанов, депутат Законодательного Собрания области Сергей Салмин и заместитель министра строительства Оренбургской области Дмитрий Аниськов.

Таким образом, комиссия не пропустила ни одного из кандидатов, проживающих на данный момент в городе Бузулуке – это действующий глава Валерий Рогожкин, первый заместитель главы Бузулука Михаил Богатырев и предприниматель Александр Самойлов.