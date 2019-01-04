Первой книгой нового года, прибывшей сегодня в Оренбуржье, стало издание «Гербы и флаги муниципальных образований Саракташского района Оренбургской области».

Ее автор – Виктор Ломанцов, собравший не только описание и судьбу создания того или иного герба, но и историю, а в некоторых случаях даже легенды упоминаемых населенных пунктов. Саракташский район – единственный в Оренбуржье, не просто создавший свою серьезную геральдическую систему, но и успешно прошедший тернистый путь утверждения гербов Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.

Рассказ о центре оренбургского пуховязания – селе Жёлтом, о родине Виктора Черномырдина – Чёрном Отроге, о самом Саракташе, о таких удивительных местах как Старый Сокулак или Воздвиженка, Бурунча или Каировка – в общей сложности о двух десятках гербов и их обладателей – населенных пунктов Саракташского района – читается на одном дыхании и, несомненно, заинтересует многих. Книга вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева тиражом 1000 экземпляров.