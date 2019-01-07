26 декабря в Орске открыл свои двери обновленный кинотеатр «Мир». С момента открытия уже состоялось 158 сеансов, на которые приобретено свыше 4000 билетов.

Рекорды по просмотрам бьет российский военно-приключенческий фильм режиссёра Алексея Сидорова «Т-34»,на втором месте – зарубежный мультфильм «Гринч». В круг кино-приоритетов орчан попали также российский фильм «Полицейский с Рублевки» и российский мультфильм «Три богатыря и наследница престола».

Обновление знакового для Орска учреждения культуры стало возможным благодаря усилиям Облкиновидео, Областного имущественного фонда Оренбургской области и при личной поддержке Губернатора области Юрия Александровича Берга.

В кратчайшие сроки был проделан огромный объем работы по перепланировке и ремонту внутренних помещений, оборудованию трех кинозалов с современным кинопроекционным и акустическим оборудованием, мягкими кинотеатральными креслами, уютными зонами ожидания в фойе. Большой кинозал на 154 места, два кинозала на 80 мест каждый, фойе создадут особую атмосферу уюта и отдыха.