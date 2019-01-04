Школьные друзья поссорились за новогодним столом. Возбуждено уголовное дело

В Оренбурге мужчина обокрал своего школьного друга. Полицейские МУ МВД России «Оренбургское» задержали воришку, ему грозит тюремное заключение.

Кража произошла 2 января, когда двое одноклассников распивали спиртные напитки. Когда градус настроения повысился, они поссорились, а затем один ударил другого и похитил 12 тысяч рублей из кармана куртки.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого, им оказался 33-летний неоднократно судимый местный житель. 7 тысяч он уже успел потратить, оставшуюся часть изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.