Напомним, в Оренбурге накануне стало известно об убийстве 46-летней жительницы Оренбурга. Следователи установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний местный житель, который уже привлекался к уголовному преследованию за убийство.

21 января Промышленный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в убийстве. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

Мужчина допрошен, он дал признательные показания и показал место, где выбросил фрагменты тела женщины, сообщили в СК.

В настоящее время следователи продолжают расследовать уголовное дело.