С 10 по 20 января 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско–казахстанском участке государственной границы России по направлению к пунктам пропуска «Маштаково» Первомайского района и «Сагарчин» Акбулакского района пресечено 11 попыток незаконного ввоза на территорию России более 181 тонны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана и Кыргызстана.

В основном продукты питания пытались ввезти без, или в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В Россию пытались ввезти абрикосы сушеные, томаты, лимоны, виноград, лук репчатый, рисовую крупу, капусту пекинскую, мандарины, перец свежий и даже орехи макадамия китайского происхождения.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства России, ввоз всей продукции был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности. Осуществлен возврат 11 автотранспортных средств с подкарантинной продукцией в количестве 181,55 тонны с территории Российской Федерации в страны отправления.

Всего с начала 2019 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области по причине нарушения законодательства в области карантина растений возвращено 14 транспортных средств с подкарантинной продукцией более 202 тонн.