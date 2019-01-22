19 января в Полоцком районе Витебской области Республики Беларусь спасли беременную лосиху, провалившуюся в прорубь на озере Гомля. Когда приехали сотрудники МЧС, животное находилось в воде уже длительное время и было сильно изможденно. Глубина там составляла 1,5-2 метра.

Спасатели бензопилой пропилили лед в сторону берега, сделав водную дорожку для сохатой. Далее с помощью пожарного рукава ее вытянули на берег. Она немного отдохнула и ушла в ближайший лес, сообщает пресс-служба регионального МЧС.