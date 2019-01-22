В Вологде задержали 24-летнего местного жителя, который подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Следователям известно о двух противоправных случаях. В ноябре 2018 года он, встретив вечером 14-летнюю девочку в доме на улице Псковской, на лестничном проходе между этажами высказывал ей непристойные предложения. Второй случай произошел спустя три дня в подъезде дома на Пошехонском шоссе, там он обнажился перед 13-летней девочкой.

Сейчас молодой человек задержан. Вологодским СК РФ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Проверяется причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям, сообщили в СК.