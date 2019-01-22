40-летнюю жительницу Оренбурга Евгению Ф. осудили на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, за жестокое убийство мужчины.

Преступление произошло 9 марта 2018 года, в одном из домов по улице Войкова областного центра. Женщина была пьяна, когда у нее возникла ссора с её знакомым. В этот момент она нанесла мужчине 8 ножевых ранений в тело, от которых он погиб.

Расследованием убийства занимались следственные органы СК РФ по Оренбургской области.

Женщина сначала признала свою вину, но затем стала отрицать свою причастность. Следователям удалось собрать веские доказательства и женщина понесла заслуженное наказание.