У двоих зараженных коронавирусом ухудшилось состояние

У двух человек состояние здоровья ухудшилось.

Об этом сообщила министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова:

– Два пациента находятся в средне тяжёлом состояние. У них диагностирована пневмония. Я еще раз обращаю внимание, что заболевание может развиваться даже на фоне терапии, поэтому еще раз призываю жителей Оренбургской области к тому, чтобы своевременно обращаться за медпомощью. И основная наша задача, повторю, предотвратить инфицирование жителей».

Два пациента, состояние которых оценивается как средней тяжести, без искусственной вентиляции легких и кислородной поддержки.

Еще троих пациентов готовят к выписке, которую планируют в середине недели (1-2 апреля).

Всего на данный момент в Оренбуржье лабораторно подтверждено шесть случаев коронавируса, один человек умер. Еще у семи подозревают заболевание. Медики ждут результатов лабораторных исследований.

В Оренбуржье усилены меры по противодействию распространению коронавируса

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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С 28 марта по 5 апреля в регионе запрещена работа всех организаций общепита, кроме организаций по доставке готовой продукции и обслуживания на вынос.

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Не будут работать объекты розничной торговли, в том числе находящиеся на территориях торгово-развлекательных центров и рынков, за исключением аптек и продовольственных магазинов. Продуктовые павильоны на рынках, сетевые супермаркеты и магазины с товарами первой необходимости будут работать.

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Будут закрыты музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны, а также иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

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Также оренбуржцам рекомендовано воздержаться от посещения объектов религиозного назначения.

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Кроме того, на заседании Правительства губернатор поручил главам муниципалитетов с 30 марта по 5 апреля организовать работу дежурных групп в детских садах, исходя из потребности в каждом муниципальном образовании.

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