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30 марта 2020 г.

В оренбургские ЗАГСы молодоженов впустят без свидетелей и гостей

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В оренбургские ЗАГСы молодоженов впустят без свидетелей и гостей

С 30 марта на регистрацию брака в амурских ЗАГСах допускаются только молодожены. Для регистрации рождения, смерти, заключения брака и получения...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С 30 марта на регистрацию брака в амурских ЗАГСах допускаются только молодожены.

Для регистрации рождения, смерти, заключения брака и получения других услуг, а также приема, нужно предварительно записаться. Телефоны отделов (отделений) ЗАГС можно узнать на сайте управления ЗАГС

Рекомендовано молодоженам:

Перенести дату заключения брака на более поздний срок. Заявления о переносе даты заключения брака по уже принятым заявлениям принимаются по электронной почте mail@zagsoren.ru.

Государственная регистрация расторжения брака (за исключением ранее поданных заявлений), установления отцовства, усыновления, перемены имени, выдача повторных документов осуществляться не будет до особого распоряжения.

#коронавирус

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