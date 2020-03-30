Леруа Мерлен в Оренбурге переходит на дистанционный режим работы

Леруа Мерлен:

Для обеспечения Вашей безопасности магазины в Оренбурге переходят в дистанционный режим работы – Вы можете совершать покупки с доставкой на сайте, по телефону 8 (800) 700‑00‑99 и электронной почте online@leroymerlin.ru. Обращаем Ваше внимание, что из-за большого количества заказов мы принимаем заказы от определенной суммы.

Возврат товаров, приобретенных с 01.01.2020 года, продлевается на 365 дней с момента открытия магазинов после ограничений торговли. На период закрытия магазинов услуга возврата не осуществляется.

Мы работаем над тем, чтобы открыть возможность бесконтактного самовывоза из наших магазинов и объявим об этой возможности дополнительно.

28 марта «Леруа Мерлен» в Оренбурге закрыли по решению суда. Также не менее 70 заведений общепита и салонов красоты, продолжили работу, несмотря на установленный запрет.