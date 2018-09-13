Тысячи литров конфискованного алкоголя утилизировали по решениям суда

Судебные приставы передали на утилизацию в 2018 году свыше 3000 бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Так, надзорным ведомством в ходе проверки была выявлена не маркированная алкогольная продукция — более 1230 литров. По данному факту суд принял решения о конфискации и передаче на утилизацию данного товара.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель осуществил выезд по месту нахождения спиртосодержащей продукции и составил соответствующий акт сохранности имущества, подлежащего конфискации.

Теперь, данный товар будет передан специализированной организации, занимающая уничтожением и переработкой алкоголя сомнительного качества.

Всего, судебными приставами Оренбургской области в текущем году было исполнено 257 решений суда о конфискации спиртосодержащей продукции и передано на утилизацию 3064 бутылки алкоголя.

Стоит отметить, что исполнение данной категории исполнительных производств имеет важное социальное значение, так как из товарооборота изымается продукция опасная для жизни и здоровья граждан.