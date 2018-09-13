Об итогах кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, а также трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2018 года сегодня говорим с начальником управления образования администрации города Оренбурга Ниной Гордеевой.

— Нина Алексеевна, какими были приоритетные задачи оздоровительной кампании детей 2018 года?

— В первую очередь это комплексная безопасность детского оздоровительного лагеря — медицинская, информационная, пожарная, антитеррористическая защищенность, безопасность дорожного движения, на воде; сохранение охвата детей разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости; сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и организация малозатратных форм отдыха; обеспечение максимальной вовлеченности в различные формы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, из семей «группы риска».

Все поставленные задачи выполнены нами в полной мере. В результате взаимодействия всех заинтересованных ведомств и отраслевых структур города летняя оздоровительная кампания прошла на высоком уровне, без чрезвычайных происшествий.

— Сколько городских детей было охвачено в летнюю кампанию? Какое количество лагерей работало?

— По итогам летней оздоровительной кампании всеми организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, включая малозатратные (площадки и клубы по месту жительства, трудовые бригады, походы, экскурсии и др.), охвачено более 60 151 (99%) детей и подростков города Оренбурга (для сравнения в 2017 году – 55 400 детей и подростков).

Сеть лагерей была представлена 123 детскими оздоровительными лагерями разного типа и форм собственности, где отдохнули 23 648 детей и подростков (для сравнения в 2017 г. – в 115 лагерях/21 528 детей). Это 20 загородных лагерей (7 муниципальных, 5 ведомственных, 3 частных, 2 палаточных лагеря, 3 санаторных лагеря) и 103 лагеря дневного пребывания (на базе 84 школ; 12 учреждений допобразования; 2 ведомственных лагеря «Газовик» ООО «Озон» и «Олимпиец» ООО «Наш городок»; 1 частной школы «Центр образования на Марсовом поле»; 1 частного лагеря «Лэнгвич Линк», 3 загородных лагерей «Город детства», «Березки», «Янтарь»).

— Нина Алексеевна, расскажите, как была организована работа малозатратных форм отдыха.

— В период летних школьных каникул работали 128 площадок кратковременного пребывания при учреждениях допобразования, школах, клубах по месту жительства, учреждениях спорта, ведомственных учреждениях (8200 детей и подростков). Для 12 428 детей и подростков были организованы походы, тематические экскурсии в музеи, сплавы, массовые мероприятия, конкурсы, соревнования.

2563 подростков трудоустроились через окружные штабы и центры занятости, в том числе 825 подростков трудоустроились индивидуально с помощью родителей; 118 несовершеннолетних подростков, прошедших специальную подготовку в школах «Инструктор» и «Молодая гвардия» ДТДМ, работали, в том числе: 40 подростков в загородных лагерях; 78 подростков в профильных трудовых лагерях дневного пребывания, организованных на базе Промышленного и Дзержинского детских центров; — 149 школьников волонтеров работали в лагерях дневного пребывания; 1353 подростка трудоустроены с помощью окружных штабов; 13 312 подростков-старшеклассников были заняты на территории образовательных организаций.

— Как осуществлялся мониторинг подготовки и хода летней оздоровительной кампании-2018?

— Проведение летней оздоровительной кампании детей находилось на постоянном контроле администрации города Оренбурга и межведомственной рабочей группы. В период функционирования лагерей большое внимание уделялось обеспечению комплексной безопасности.

До открытия детских оздоровительных организаций проведены акарицидные обработки территорий всех действующих летних оздоровительных организаций, проведены дезинсекционные и дератизационные обработки помещений и территорий организаций.

Особенностью летней кампании этого года стало то, что единым организатором питания в 6 муниципальных лагерях являлось ООО «Огонек».

Случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений и других чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в оздоровительных лагерях не зарегистрировано.

Большая работа проведена по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации оборудована в ДОЛ «Чайка» Протопоповская роща (административный корпус), «Ромашка-2» (медицинский блок), «Дубки» (кружковая); вторые эвакуационные выходы – ДОЛ «Заря», «Юность», «Дубки»; горючая отделка на путях эвакуации заменена на соответствующую требованиям – ДОЛ «Энергетик», СОЛ «Солнечный»; установлены противопожарные двери – ДОЛ «Энергетик», СОЛ «Солнечный».

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории между лагерями «Юность» и «Космос» с 01.06.2018 по 31.08.2018 был организован пожарный пост с несением круглосуточного дежурства боевого расчета на пожарном автомобиле.

С отдыхающими детьми проводились конкурсы, просмотры фильмов, беседы с приглашением сотрудников пожарной службы. В начале смен во всех лагерях проходили беседы с детьми на тему «Безопасное лето». Каждый поток на базе муниципального ДООЛ «Заря» проходили межлагерные состязания по пожарной безопасности «Сильные, умелые, огнеборцы смелые!» среди загородных лагерей. Проведение данного конкурса в каждой лагерной смене – тоже особенность этого года.

В целях безопасности детей, отдыхающих в лагерях и ограничения проезда автомобильного транспорта в период летней оздоровительной кампании 2018 года, на въезде в зону отдыха «Дубки» был установлен пост полиции и ДПС с круглосуточным дежурством личного состава УВД города.

Была продолжена работа по оснащению объектов системами видеонаблюдения. В текущем году система видеонаблюдения установлена в ДОЛ «Дубки»; добавлено количество камер видеонаблюдения в ДОЛ «Ромашка-2»; в ДОЛ «Заря» установлено дополнительно 6 камер, которые охватывают «слепые зоны»; в ДОЛ «Зарница» приобретён диск и увеличен срок хранения записи до 30 суток; в ДОЛ «Янтарь» подключена система видеонаблюдения.

— Как был решён вопрос по организации купания отдыхающих детей в открытых водоёмах?

— В период летней оздоровительной кампании 2018 года только частный лагерь «Урал» получил соответствующее разрешение и осуществлял купание детей на открытом водоёме (пляж расположен в старице реки Урал по адресу: г. Оренбург, ул. 2-я Озёрная, 21). Вместе с тем в лагерях «Энергетик», «Янтарь», СОЛКД «Самородово», СОЛ «Строитель», СОЛ «Солнечный», ПЛ «Прометей» купание детей осуществлялось в крытых бассейнах на своей территории. Лагеря «Чайка», «Ромашка-2», «Факел», «Заря», «Берёзки», СОЛ «Чайка», ПЛ «Подросток» по согласованию с родителями организовывали для отдыхающих детей выезды в бассейны города. В загородных лагерях и пришкольных лагерях дневного пребывания работали более 150 физруков-плавруков, прошедших обязательное обучение в Учебном центре по гражданской обороне.

Таким образом, анализ итогов летней оздоровительной кампании 2018 года свидетельствует о том, что скоординированными действиями всех служб города было обеспечено соблюдение необходимых требований к безопасному пребыванию детей в лагерях.