В Оренбурге, мужчина выжил после падения с высоты 6-го этажа

Инцидент с жителем Оренбурга произошел вечером 12 сентября на улице Салмышской. 35-летний мужчина выпал из окна своей квартиры, которая находится на 6-м этаже.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что мужчина при падении ударился о ступеньки. Когда медики прибыли по вызову, то увидели, как мужчина пытается самостоятельно встать на ноги.

В городской больнице врачи диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв внутренних органов. Также в больнице сообщили, что мужчина был нетрезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.