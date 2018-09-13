Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области во избежание неверного толкования проводимых мероприятий на объекте культурного наследия «Памятник В.И. Ленину − один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 г.» разъясняет.

В мае текущего года при инженерном обследовании памятника В.И. Ленину, расположенного в сквере им. В.И. Ленина города Оренбурга, обнаружено аварийное состояние пьедестала. Во избежание чрезвычайных ситуаций памятник был огорожен.

Собственником объекта — Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области, организована разработка проекта противоаварийных мероприятий и проекта реставрации объекта культурного наследия.

В настоящее время с лицензированной Министерством культуры России организацией заключен контракт на выполнение противоаварийных работ: снятие бронзовой скульптуры, разбор аварийного пьедестала. Все демонтажные работы будут проводиться под государственным и авторским надзором.

Бронзовая скульптура В.И. Ленина подлежит обязательному сохранению и до начала реставрации временно разместится в Территориальном управлении Росимущества в Оренбургской области. Реставрационной организацией определены условия хранения скульптуры.

Перед собственником стоит задача изыскания необходимых на реставрацию и восстановление средств. Данный вопрос поставлен на особый контроль Правительства Оренбургской области.