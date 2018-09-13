Полмиллиарда рублей планируется направить на дороги Орской агломерации в 2019 году

13 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг в ходе рабочей поездки на восток региона провел в Орске совещание по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мероприятии участвовали министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, директор Главного управления дорожного хозяйства области Дмитрий Хусид, глава города Орска Андрей Одинцов, глава города Новотроицка Дмитрий Буфетов, глава города Гая Олег Папунин, глава Новоорского района Владимир Рысинов, руководители профильных органов муниципальной власти.

Совещание было посвящено общей для подавляющего большинства городов проблеме дорог.

Президент Российской Федерации в майском указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определил ряд задач, для выполнения которых Минтранспорта России разработало национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленный на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог субъектов. Срок реализации проекта – 2019 — 2024 годы.

Участником нацпроекта станет и Оренбургская область. Представлять наш регион будут две агломерации – Оренбургская и Орская. Если административный центр области и Оренбургский район, составляющие Оренбургскую агломерацию, уже второй год работают в режиме приоритетного проекта, то для Орской агломерации следующий год станет дебютным.

Общая протяженность дорожной сети Орской агломерации составляет почти 1080 км, из них 762,6 км – дороги регионального и межмуниципального значения; 317,3 км – дороги местного значения, проходящие по территориям трех муниципальных образований: города Орска, Новотроицкого и Гайского городских округов.

Губернатор обратил внимание участников совещания на высокий уровень ответственности муниципалитетов.

– Мы начинаем подготовку к масштабной и важной работе, которую нам предстоит начать в 2019 году. Благодаря национальному проекту на ремонт улично-дорожной сети Орской агломерации будет направлено беспрецедентное финансирование, которое позволит сделать большой качественный шаг в обеспечении безопасности участников дорожного движения и приведении дорог в нормативное состояние. От каждого из муниципалитетов, вошедших в проект, зависит участие в проекте всей области. Мы обязаны выполнить все условия для сохранения федерального финансирования, – подчеркнул Юрий Берг.

На 2019 год проектом предусмотрено финансирование работ в Оренбургской агломерации в объеме 1,36 млрд рублей (по 680 млн из федерального и консолидированного бюджета области). На Орскую агломерацию по нацпроекту будет направлено 470 млн рублей: 423 млн рублей из федерального бюджета и 47 млн рублей – субсидии из областного бюджета. Сверх того будут проводиться работы на дорогах, территориально находящихся в границах Орской агломерации, но стоящих на балансе области. В целом объем средств, запланированных на дороги Орской агломерации на 2019 год, превысит полмиллиарда рублей.

В завершение совещания губернатор Юрий Берг поручил главам муниципалитетов в кратчайшие сроки определиться с первоочередными объектами приоритетного проекта и отработать взаимодействие с сетевыми компаниями, чтобы ремонт улично-дорожной сети шел одновременно с реконструкцией коммуникаций.