12 сентября в Оренбурге пропал 9-летний мальчик. В 14.35 часов он вышел из школы, после чего домой он не вернулся. Мама несовершеннолетнего обратилась в полицию.

На розыск без вести пропавшего был ориентирован личный состав отдела полиции № 1, приближены полицейские автопатрули. В поисках мальчика приняли участие около 25 волонтеров поисково-спасательного отряда «ОренСпас», ими также было организовано оповещение населения и место сбора граждан, желающих оказать содействие в поиске мальчика.

В результате слаженного взаимодействия и всестороннего оповещения населения около 19.30 часов мальчик был обнаружен одной из родительниц школы, в которой учится мальчик. Несовершеннолетний шел в подземном переходе недалеко от дома, где проживает, женщина узнала его по фотографии. Вскоре мальчик был передан матери.

Со слов ребенка полицейские установили, что причиной того, что он во время не вернулся домой, стало то, что он расстроился из-за отметки «хорошо», полученной на уроке английского языка.

Руководство УМВД России по Оренбургской области благодарит волонтеров поисково-спасательного отряда «ОренСпас» и жителей г. Оренбурга, не оставшихся равнодушными к случившемуся и принявшим участие в поисках без вести пропавшего несовершеннолетнего.