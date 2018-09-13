За восемь месяцев 2018 года Орская солнечная станция выработала 43,3 миллиона киловатт-часов электрической энергии. Этот показатель на 11% выше значений, рассчитанных проектом.

Максимальная выработка была зафиксирована 27мая. За этот день было произведено 307,6 тысячи киловатт-часов.

На долю летней выработки приходится 44%. С 1 июня по 31 августа Орская СЭС выдала в сеть 19,2 миллиона кВт*ч. Максимальная мощность станции была зафиксирована 23 марта и составила 34 мегаватта.

Напомним, Орская солнечная фотоэлектрическая станция имени Александра Влазнева была построена группой «Т Плюс» в декабре 2015 года. Мощность первой очереди станции составила 25 мегаватт. В августе 2017 года, с вводом в эксплуатацию второй и третьей очередей расширения, установленная мощность станции достигла 40 мегаватт.